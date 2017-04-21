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Paris saldırısı ile ilgili aranan bir şüpheli teslim oldu

Paris saldırısı ile ilgili aranan bir şüpheli Belçika'nın Anvers şehrinde teslim oldu.

Paris saldırısı ile ilgili aranan bir şüpheli teslim oldu

Paris saldırısı ile ilgili aranan bir şüpheli Belçika'nın Anvers şehrinde teslim oldu.

21 Nisan 2017 Cuma 12:08
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Paris saldırısı ile ilgili aranan bir şüpheli teslim oldu

Paris'in Şanzelize caddesinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili aranan bir şüpheli, Belçika’nın Anvers şehrinde polis merkezine teslim oldu.

Belçika’nın Belga haber ajansı, saldırıyla bağlantılı aranan 39 yaşındaki Youssouf El Osri isimli şüphelinin teslim olduğunu duyurdu.

Şüphelinin polisteki ifadesinde, Paris saldırısıyla hiçbir alakası olmadığını, kendisi hakkındaki bütün ithamları reddettiğini ve saldırı sırasında Anvers’te bir benzin istasyonunda çalıştığını söylediği belirtildi.

Paris'teki saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis ağır yaralanmıştı. Saldırı sırasında seken bir kurşun, caddeden geçen turistlerden birinin dizinden yaralanmasına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı François Hollande, basına yaptığı açıklamada, ilk bilgilerin saldırın terör eylemi olduğuna işaret ettiğini söylemişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu bu pazar yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ParisŞanzelize CaddesiŞanzelizeYoussouf El OsriBelçikaAnversParis Saldırısı
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