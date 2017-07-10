Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100919
ALTIN
139.945
DOLAR
3.6028
STERLIN
4.6374
EURO
4.1074
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı
TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı
SON DAKİKA
TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı

Paris metrosu sular altında

Paris ve çevresinde etkili aşırı yağışlar nedeniyle başkentte çok sayıda metro istasyonunu su bastı.

Paris metrosu sular altında

Paris ve çevresinde etkili aşırı yağışlar nedeniyle başkentte çok sayıda metro istasyonunu su bastı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:18
11 Okunma
Paris metrosu sular altında

PARİS

Fransa'nın orta kesiminde etkili aşırı yağışlar dolayısıyla başkent Paris'te çok sayıda metro istasyonu sular altında kaldı.

Fransa Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına ve aşırı yağışın başkent Paris'te ve çevresindeki şehirlerde etkili olduğu belirtildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle Paris'in merkezindeki 20'den fazla metro istasyonunun sular altında kaldığını kaydeden yetkililer, yağışlar nedeniyle Porte de Versailles, Maison Blanche, Porte de la Villette, Republique, Jacques Bonsergent, Quai de la Rapee ve Saint-Michel metro istasyonlarının kapatıldığını bildirdi.

Başkentte her gün milyonlarca kişinin kullandığı 2, 4 ve 11 numaralı metro hatları da yağışlar ve su baskınlarından olumsuz etkilendi. Binlerce Parisli, gece geç saatlerde metro hatlarına ulaşıp evlerine dönebilmek için uzun süre çabaladı. Sosyal medyada sular altında kalan metro istasyonlarının görüntüleri paylaşıldı.

Kapatılan metro istasyonlarının ne zaman açılacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak istasyonlarda su tahliye ve temizlik çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Paris'te metro istasyonlarının dışında çok sayıda binanın bodrum katını da su bastı. İtfaiye merkezlerine yüzlerce yardım ihbarı yapıldı. 

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya’dan Zeybekci’nin ziyaretine engel
Avusturya’dan Zeybekci’nin ziyaretine engel
ABD'den terör örgütü PKK/PYD'ye askeri sevkiyat sürüyor
ABD'den terör örgütü PKK/PYD'ye askeri sevkiyat sürüyor
Tillerson: Rusya şartları yerine getirmedikçe yaptırımlar sürecek
Tillerson: Rusya şartları yerine getirmedikçe yaptırımlar sürecek
11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'ya ulaştı
11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'ya ulaştı
Suriyeli anne ve bebeği için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi
Suriyeli anne ve bebeği için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ