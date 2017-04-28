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Paris Belediyesi 'aşk kilitleri'ni satıp sığınmacıları doyuracak

Paris Belediyesi, 2015 yılında başkentteki köprülerden kaldırılan "aşk kilitleri"nin 13 Mayıs'taki açık artırmayla satışından elde edilecek geliri sığınmacılara destek için çalışan üç ayrı derneğe bağışlayacak.

Paris Belediyesi 'aşk kilitleri'ni satıp sığınmacıları doyuracak

Paris Belediyesi, 2015 yılında başkentteki köprülerden kaldırılan "aşk kilitleri"nin 13 Mayıs'taki açık artırmayla satışından elde edilecek geliri sığınmacılara destek için çalışan üç ayrı derneğe bağışlayacak.

28 Nisan 2017 Cuma 15:47
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Paris Belediyesi 'aşk kilitleri'ni satıp sığınmacıları doyuracak

Paris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başta Pont des Amour olmak üzere çok sayıda köprüye asılan ve 2015 yılında köprülerin çökme tehlikesi nedeniyle kaldırılarak bir depoda saklanan onlarca ton ağırlığındaki kilitler, satışa çıkarılacak. 

Açık artırmayla yapılacak satıştan elde edilecek gelirin, Paris'te sığınmacıların masraflarının karşılanması amacıyla değerlendirilerek bunun için çalışan üç derneğe bağışlanacağı belirtildi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Bruno Julliard, "Kilitlerin sığınmacılar yararına satışının, Paris'e gelerek aşklarını ilan eden sevgililere karşı bir saygı ifadesi olacağını" belirtti.

Julliard, kilitlerin 10 Mayıs'tan itibaren kilitlerin sergiye çıkarılacağını ve 13 Mayıs'ta açık artırmanın başlayacağını söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Paris BelediyesiParisPont Des Amour
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