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Paraguay'ın elçilik kararı İsrail'i kızdırdı Filistin'i sevindirdi

Paraguay'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararı, Filistin’de memnuniyetle karşılanırken, İsrail’de tepkilere yol açtı.

Paraguay'ın elçilik kararı İsrail'i kızdırdı Filistin'i sevindirdi

Paraguay'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararı, Filistin’de memnuniyetle karşılanırken, İsrail’de tepkilere yol açtı.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:55
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Paraguay'ın elçilik kararı İsrail'i kızdırdı Filistin'i sevindirdi

KUDÜSParaguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." dedi.

Aynı zamanda Paraguay Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu adımın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgali ve Kudüs'ü başkent ilan etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 20 Ağustos 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karar gereğince ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki’nin talebi üzerine atıldığı belirtildi.

İsrail tepki gösterdi

İsrail yönetimi, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını açıklamasının ardından Paraguay'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. 

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini tekrar Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını duyurmasının ardından İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dışişleri bakanlığına İsrail’in başkent Asuncion’daki büyükelçiliği kapatma talimatı verdiği belirtilerek, “İsrail Paraguay’ın bu istisnai kararını iki ülke ilişkilerini derinden zedeleyecek tehlikeli bir adım olarak görüyor.” ifadelerine yer verildi.

Filistin Paraguay’ın kararından memnun

Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Paraguay’ın bu adımının Filistin’in diplomatik çabalarının sonucu olduğu belirtilerek şunlara yer verildi:

“Bu karar, uluslararası meşruiyet kararları ile uyumludur. Bu adım Filistin diplomatik çabalarının sonucudur. Ayrıca elçiliklerin Kudüs'e taşınmasının Ortadoğu barış süreci üzerinde oluşturduğu risk ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini gösteriyor.”

Açıklamada ayrıca, Paraguay’ın “bu cesur adımı” takdir edilerek, “Paraguay Hükümeti'nin bu cesur hareketi, tüm ülkelerin İsrail emellerine ve Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı zaman sözde ‘Yüzyılın Anlaşması’ projesini dünyaya dayatma girişimlerine karşı bir modeldir.”

- Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararı alması üzerine Paraguay’da büyükelçilik açma kararı aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatı üzerine başkent Asuncion’da büyükelçilik açılacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devleti’nin Paraguay’ın İsrail büyükelçiliğini yeniden Kudüs’ten Tel Aviv’e taşıma kararını takdir ettiğini vurgulayarak, Filistin büyükelçiliğinin "derhal" Paraguay’da açılacağını kaydetti.

Maliki açıklamasında, birçok ülkeye “bu ilkesel duruşundan” dolayı Paraguay’da büyükelçilik açma çağrısı yaparak, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile birlikte Filistin büyükelçiliğinin açılması için durum değerlendirmesi yapacağını ifade etti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. 

Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Paraguayın İsrail BüyükelçiliğiKudüsTel Aviv
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