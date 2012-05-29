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Para yoksa Kaddafi de yok

Libya'da milisler, paraları ödenmediği gerekçesiyle Seyfül İslam Kaddafi'yi Trablus'a nakletmiyor.

Para yoksa Kaddafi de yok

Libya'da milisler, paraları ödenmediği gerekçesiyle Seyfül İslam Kaddafi'yi Trablus'a nakletmiyor.

29 Mayıs 2012 Salı 09:11
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Para yoksa Kaddafi de yok

Libya'da eski muhalif milisler, paraları ödenmediği gerekçesiyle ellerindeki Seyfül İslam Kaddafi'yi başkent Trablus'a götürmüyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Libya temsilcisi Ahmed El Cehani, 6 aydır Zintan'da eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam'ı ellerinde bulunduran milislere Ulusal Geçiş Konseyi'nin verdiği taahhüdü yerine getirmediği için Trablus'taki cezaevine nakilin iptal edildiğini söyledi.
Milislerin talep ettiği paranın 1 milyon 360 bin dolar olduğunu ifade eden Cehani, bu isteğin normal bir istek olduğunu, milislerin geçmiş aylardaki çalışmalarının bedeli olduğunu kaydetti.
Cehani, Ulusal Geçiş Konseyi'nin bu ücreti ödemeye hazır olduğunu bildirdiğini, ancak zaman geldiğinde taahhütlerine uymadığını ve sadece miktarın yarısının ödenmesinin mümkün olduğunu kaydetti.
Seyfül İslam, tutuklandığı 19 Kasım 2011'den beri Trablus'un 180 kilometre güneybatısındaki Zintan kasabasında tutuluyor.

Son Güncelleme: 29.05.2012 01:12
Anahtar Kelimeler:
Kaddafi
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