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Papa'dan 'yabancı nefretinin geri döndüğü' uyarısı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, etnik, milli veya dini kimlikleri yüzünden insanlara duyulan nefret duygusunun geri döndüğünü söyledi.

Papa'dan 'yabancı nefretinin geri döndüğü' uyarısı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, etnik, milli veya dini kimlikleri yüzünden insanlara duyulan nefret duygusunun geri döndüğünü söyledi.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:24
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Papa'dan 'yabancı nefretinin geri döndüğü' uyarısı

VATİKAN

"Küresel göç bağlamında yabancı düşmanlığıırkçılık ve popülist milliyetçilik" konulu uluslararası konferansta katılımcılara hitap eden Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, ırkçılık gibi geçmişe ait olduğu sanılan bazı düşüncelerin tekrar hayata döndüğü uyarısında bulundu.

Papa, bunun ayrımcılık gibi davranışları teşvik edeceğini belirterek, "Birçok kişinin geçtiğini düşündüğü duyguların tekrar hayata döndüğü zamanlarda yaşıyoruz. Bunlar kuşku, korku, küçümseme ve hatta etnik, milli ya da dini kimlikleri yüzünden birey veya gruplara yönelik nefret ile toplum hayatına tam olarak katılmaya layık görülmemeleri gibi duygular. Bu duygular, çoğu zaman tahammülsüzlük, ayrımcılık veya dışlama gibi insan onuru ile yaşama hakkı, fiziksel ve manevi bütünlük de dahil olmak üzere temel hakları ciddi şekilde yaralayan davranışları uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun siyasette de yaşandığına işaret eden Papa, siyasetçilerin bazı gruplara yönelik korkuyu istismar ettiklerini söyledi.

Papa, "(Siyaset dünyasında) Bazı grupların yaşadığı zorlukları ya da onlara yönelik korkuyu istismar etme dürtüsüne kapılıyorlar ve seçim çıkarları uğruna yanıltıcı vaatlerde bulunuyorlar." dedi.

Yabancılara yönelik "kuşku" ortamından ekonomik fayda sağlayanların, güvensizlik ve istismar mekanizmasını teşvik ettiğini dile getiren Papa, bunun bazen "gerçek bir kölelik şekli oluşturacak" seviyelere geldiğine dikkati çekti.

Bu kişilerin bir gün hesap vermek zorunda kalacağını vurgulayan Papa, vicdanlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

İnsan onuruna saygıyı herkesin teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Papa, farklılıklara karşılıklı saygı konusunda doğru bilginin sağlanması ve yayılması noktasında iletişim dünyasında çalışanlara ayrı sorumluluk düştüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
PapaYabancı NefteriKatolik Kilisesi
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