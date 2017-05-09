Pankart soruşturması devam ediyor

BERN

İsviçre'nin başkenti Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren "hayır" mitingini düzenleyen organizatörlerin cezalandırılmamasına karar verilirken, pankartı açan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bern Belediyesi Polis Müfettişliği Başkan Yardımcısı Marc Heeb, İsviçre'nin Basler Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Parlamento Meydanı'nda düzenlenen mitingin organizatörlerinin ceza almadığını doğruladı.

Mitinge destek verenler arasında İsviçre Sosyalist Partisi (SP) ve Yeşiller Partisi milletvekilleri ve üyeleri de yer alıyordu. Yeşiller Partisi ve SP üyeleri daha sonra yaptıkları açıklamalarda söz konusu pankartı benimsemedikleri yönünde ifadeler kullanmıştı.

Bern Belediyesi yönetimi verdiği kararla mitingin yerel toplanma kurallarını ihlal etmediğinine hükmetti. Skandal mitingde siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Öte yandan pankartı açan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.