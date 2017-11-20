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Pakistanlı Türkiye mezunları buluştu

Pakistanlı Türkiye mezunları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının buluşma programında bir araya geldi.

Pakistanlı Türkiye mezunları buluştu

Pakistanlı Türkiye mezunları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının buluşma programında bir araya geldi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 14:03
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Pakistanlı Türkiye mezunları buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Pakistanlı Türkiye mezunları için buluşma programı düzenledi. İslamabad, Lahor ve Karaçi şehirlerinde gerçekleştirilen programlar, yüzlerce Türkiye mezununu bir araya getirdi.

YTB'nin Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve Türk Hava Yollarının katkısıyla düzenlediği mezunlar buluşmasına Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, YTB Başkanı Mehmet Köse, çok sayıda Türk ve Pakistanlı yetkili katıldı.

Köse, burada yaptığı konuşmada, “Bu buluşmaların amacı, Pakistan’daki Türkiye mezunlarını bir platform altında toplayarak mezunların Türkiye’deki günlerini yeniden hatırlamalarına katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Halihazırda bin 600 Pakistanlı öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını dile getiren Köse, Türkiye’den Pakistan’a gelen öğrenci sayısının ise beklenenin aksine çok sınırlı olduğunu dile getirdi.

"Gurur duyuyorum"

Buluşma programında Türkiye’ye ait anılarını ve görüşlerini dile getiren mezunlar, Türkiye'de eğitim aldıkları için çok memnun olduklarını söyledi.

Pakistan’daki COMSATS Üniversitesi öğretim görevlisi Cüneyd Ahmed, "İslam dünyasına öncülük eden bir cumhurbaşkanın ülkesinde eğitim aldığım için gurur duyuyorum." dedi.

Ahmed, “Dünyada hiçbir ülke mazlum Müslüman topluluklar için ses çıkarmazken Türkiye, her zaman ve her yerde Müslümanları destekliyor, onlara yardım ediyor.” diye konuştu.

Bir başka Türkiye mezunu Ganiya Süheyl de Türklerin Pakistan’a olan sevgisinden dolayı Türkiye’de evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu Süheyl, “Çok kısa süre önce Türkiye’deki eğitimimi tamamlayarak ülkeme döndüm. Oradaki iyi günlerimi gerçekten çok özlüyorum.” ifadesini kullandı.

Türkiye’de eğitim almanın altın bir fırsat olduğunu söyleyen Süheyl, Pakistanlı öğrencilere bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YTBPakistanlı Türkiye MezunlarıPakistan
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