İSLAMABAD

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, medeni dünya ilişkilerinin daha çok menfaat üzerine inşa edildiğini belirterek, "Dünyada bu kuralı bozan iki ülke var. Biri Pakistan diğeri Türkiye. İki ülke halkı birbirini karşılıksız sever." dedi.

Pakistan'ı ziyaret eden Görmez, başkent İslamabad'da Din İşleri ve Uyum Bakanı Serdar Muhammed Yusuf ile bir araya geldi.

Görmez, görüşmede, Pakistan'da 47 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasından dolayı başsağlığı dileklerini ileterek, "Pakistan'ı üzen Türkiye'yi üzer, Pakistan'ı sevindiren Türkiye'yi sevindirir." ifadesini kullandı.

Çağdaş dünya ilişkilerinin daha çok menfaat üzerine inşa edildiğine değinen Görmez, "Dünyada bu kuralı bozan iki ülke var. Biri Pakistan diğeri Türkiye. İki ülke halkı birbirini karşılıksız sever." şeklinde konuştu.

Görmez, siyasi ve iktisadi ilişkilerin önemli olduğunu, ancak dini ilişkilerin de belirleyici özelliği bulunduğuna dikkati çekerek, "Biz, gecikmeleri telafi edecek her türlü ilişkiyi geliştirmeye hazırız. Umarım bu ziyaret ikili işbirliğini artırmak için önemli bir fırsat olacaktır." diye konuştu.

Görüşmede ayrıca Pakistan'da din işleri müşaviri atama konusunu gündeme getiren Görmez, Pakistan'da namaz vakitleri konusunda sağlanan uyumdan memnuniyet duyulduğunu söyledi.

Görmez, görüşmenin ardından, Faysal Camisi'ndeki İslam Müzesi'ni gezdi. Görmez, burada, ziyaretçi defterine mesaj yazdı ve cami avlusunda bulunan eski Pakistan Devlet Başkanı Ziya ul Hak'ın kabrini ziyaret etti.

AA