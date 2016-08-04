Pakistan'dan Türkiye'ye tam destek

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Parlamentosu'nun her iki kanadında Türkiye'nin cumhurbaşkanı, seçilmiş hükümeti, parlamentosu, demokratik kurumları ve halkıyla güçlü destek ve dayanışmayı ifade eden oy birliğiyle alınmış kararlar, "15 Temmuz'da kararlı bir şekilde darbe girişimini engelledikleri ve demokrasiyi korudukları için" ayrı ayrı geçirildi.

Buna göre, Pakistan Parlamentosu, oy birliğiyle alınmış bu yöndeki kararları geçiren halk tarafından seçilmiş ilk yabancı kuruluş oldu.

"Dünya, Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir çağrısıyla çelik tankları durduran insan bedenlerine tanık oldu"

Pakistan Senatosunun karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan Senatosu, Türkiye'nin demokratik hükümetini ve büyük halkını kayıtlara geçirmekte ve bunlarla dayanışma isteklerini sergilemektedir. Senato, demokratik normları koruyarak ve askeri darbeyi yenerek ve ülkesini anarşiden ve iç savaştan kurtararak benzersiz bir cesaret gösteren cesur Türk halkını över, tebrik eder ve kutlar. Sıradan Türklerin sokaklara çıktığını görmek çok heyecan vericiydi ve dünya liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir çağrısıyla çelik tankları durduran insan bedenlerine tanık oldu. Tüm muhalefet liderlerine de demokrasiyi korumak amacıyla tarihi ve benzeri görülmemiş kararlar aldıkları için hayranlık duyuyoruz. Siyasi tarihinin bu çok anlamlı anında kardeş ülkemizin yanında duruyoruz ve ülkelerinin geleceğini korumak gibi haklı bir nedenle hayatlarını kaybedenler için dua ediyoruz."

"Bu meclis, Türkiye halkına tam desteklerini ve en iyi dileklerini iletir"

Pakistan Ulusal Meclisinin karar metninde ise şunlar kaydedildi:

"Bu Meclis, Türkiye Parlamentosu ve demokratik hükümetiyle olan dayanışmasını ve 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini püskürten Türkiye'nin kardeş halkına olan hayranlıklarını kayıtlara geçirmek istemektedir. Bu Meclis, siyasi farklılıklarını bir kenara bırakan, olağanüstü bir cesaret gösteren ve demokratik normları ve kanunları korumak için kararlılık gösteren cesur Türkiye insanlarını tebrik eder ve şükranlarını sunar. Bu Meclis, kriz sırasında sevdiklerini kaybeden acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerini gönderir. Bu Meclis, Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü tarihsel bağlara yüksek derecede değer vermektedir. Türkiye'nin Pakistan'a her olayda verdiği kararlı desteği derinden takdir eder ve Türkiye halkına tam desteklerini ve en iyi dileklerini iletir."