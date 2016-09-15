Pakistan'da tren kazası: 6 ölü, 100'ün üzerinde yaralı

İSLAMABAD

Pakistan'da yük treni ile yolcu treninin çarpışmasıyla 6 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Demiryolları yetkilisi Saima Beşir'in yaptığı açıklamaya göre, Pencap eyaletinin Multan kentinde hareket halindeki bir yük treni rayda duran bir kişiye çarpması sonucu durdu. Beşir, kimliği belirlenemeyen kişinin trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini, makinistin ise treni durdurarak, cansız bedeni rayların üzerinden almak istediğini belirtti.

''Yük treninin durmasıyla yanan kırmızı ışığı görmemiş''

Bu esnada, arkadan gelen bir yolcu treninin yük trenine çarptığını kaydeden Beşir, "Yolcu treninin sürücüsü yük treninin durması nedeniyle yanan kırmızı ışığı görmemiş." dedi.

İlk yardım ekibi tarafından yapılan açıklamada ise kaza sonucu 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla yaralı bulunduğu ifade edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Nisar Ali Han, yaptığı yazılı açıklamada, ölü ve yaralılar için başsağlığı dileklerini ileterek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.