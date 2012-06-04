Pakistan'da trafik kazası

Pakistan'ın doğusundaki Kahuta kentinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü.

Yetkililer, 100'den fazla yolcu taşıyan otobüsten 70'den fazla yaralının çıkarıldığını bildirdi.

Kazanın, otobüsün virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı ve yaralıların hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Pakistan'da kötü yollar, bakımsız araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.

