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Pakistan’da seçim sonuçları protesto ediliyor

Pakistan’da 25 Temmuz seçimlerinden sonra muhalefette yer alan partiler, usulsüzlük iddialarını Pakistan Seçim Komisyonu önünde protesto etti.

Pakistan’da seçim sonuçları protesto ediliyor

Pakistan’da 25 Temmuz seçimlerinden sonra muhalefette yer alan partiler, usulsüzlük iddialarını Pakistan Seçim Komisyonu önünde protesto etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:43
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Pakistan’da seçim sonuçları protesto ediliyor

Pakistan’da 25 Temmuz seçimlerinden sonra muhalefette yer alan partiler usulsüzlük iddialarını protesto etmek için Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) önünde toplandı.

Başta Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Birleşik Eylem Hareketi (MMA) olmak üzere muhalefet partilerinin taraftarları, başkent İslamabad’daki ECP merkezi önünde bir araya geldi.

Protestolara destek veren partilerin yetkilileri değerlendirmelerde bulundu.

Eski Başbakan ve PPP üyesi Yusuf Rıza Gilani, sadece İslamabad’da değil ECP’nin tüm ülkedeki büroları önünde protestolar düzenleyeceklerini belirterek, "Muhalefet ittifakı olarak ECP’nin düzenlediği adil bu olmayan seçimi protesto edeceğiz ve hakkımızı alana kadar protesto etmeyi sürdüreceğiz. Seçimler adil değildir ve sonuçları kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Eski Enformasyon, Yayın ve Ulusal Miras Bakanı Marriyum Aurangzeb de halkın çalınan iradesini geri alana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Bu sonuçlar halkın iradesini yansıtmıyor, halkın iradesi çalındı ve Pakistan Adalet Hareketi'ne (PTI) verildi. Bu hakları geri alana kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Seçimin adil yapılmadığını iddia eden Aurangzeb, ECP'nin de hiçbir adım atmadığını dile getirerek, "PTI lideri İmran Han da seçimin ardından yaptığı konuşmasında oyların yeniden sayılmasını istemişti ancak PTI avukatları sonuçları tartışmalı olan yerlerde sayımın durdurulması için çalıştı.” diye konuştu.

PTI’nın da bazı yerlerde seçimlere itiraz ettiğini belirten Aurangzeb, itirazlar sadece muhalefetten gelmediği için ECP’nin harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Pakistan'da muhalefet partileri kurban bayramına kadar protestoları sürdürme, bayram sonrası ise büyük bir miting yapmayı planlıyor.

Muhalifler ayrıca geniş katılımlı bir konferansla usulsüzlük iddialarını tartışacak.

"PTI adalet sisteminin güçlenmesi için çalışacak"

Protestoların düzenlendiği ECP merkezine gelen PTI üyesi ve eski Adalet Bakanı Babar Avan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTI yönetiminde tüm adalet arayışlarına cevap verileceğini söyledi.

PTI lideri İmran Han'ın ifadeye çağırıldığını ve beklenenden önce gidip kısa sürede ifadesini verdiğini hatırlatan Avan, "PTI, tüm kurumların olduğu gibi adalet sisteminin güçlenmesi için de çalışacak. Bunun için Başbakanlık başta olmak üzere tüm kurumlarda kemer sıkacağız ve devlet harcamalarını düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan medyasına konuşan PTI'nın önde gelenlerinden Mahmut Kureşi ve Naimül Hak da protestoculara, meclisin açılmasıyla beraber taleplerinin araştırılması için destek vereceklerini kaydetti.

Kureşi, muhaliflerin yeniden sayım talebi, itiraz ve protesto etme haklarının olduğunu belirtirken, Hak ise usülsüzlüklerin çözümü için muhaliflerle birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Hak, "ECP'nin sonuç açıklama sistemi hatalarla dolu. Bunun çözümü için ve gelecek seçimlerde aynı sorunu yaşamamak için çalışacağız." dedi.

Partiler seçimin şeffaf olmadığını iddia ediyor

Ülke genelinde 25 Temmuz'da yapılan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki partilerden itirazlar gelmeye başlamıştı.

İtirazlar ve protestolar için ortak strateji belirlemeyi planlayan muhalefet partileri "Tüm Partiler Konferansı"nı toplayarak meclis içinde ve dışında seçim sonuçlarını, usülsüzlük iddialarını protesto edeceklerini açıklamışlardı.

Muhalifler, PTI dışındaki parti görevlilerinin oy sayım işlemlerine alınmadığını ya da oyların sayıldığı yerlerden asker tarafından çıkarıldığını iddia etmişti.

Seçimin bir gün sonrasında basın açıklaması yapan PTI lideri Han ise tüm partilere seslenerek hükümeti kurduğunda bu iddiaların hepsini araştıracakları sözünü vermişti.

Partiler seçimin şeffaf ve tarafsız bir biçimde yapılmadığını, ordunun PTI'nın kazanması için çalıştığını iddia ediyor.

AA

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Pakistan
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