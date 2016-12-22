Pakistan

'ın kuzeyindeki

Karaçi kenti

nde lüks bir

otelin zemin katında

ki mutfakta çıkan

yangında 11 kişi hayatını kaybetti

, 75 kişi yaralandı.

Kentteki emniyet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, kentin Regent Plaza Hotel'de sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yetkililer, yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, otelde konaklayan bazı müşterilerin yangından kaçmak için camlardan atladığı, kırılan camlardan dolayı vücutlarında kesikler oluştuğu, bir kısmının da dumandan etkilendiği bildirildi. Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Karaçi Belediye Başkanı Vasim Ahtar da yaptığı açıklamada, yangının sebebinin henüz netleşmediğini ancak otelin yangın alarmının çalışmadığını belirtti.

İtfaiye yetkilileri ise ölümlerin alevlerden değil daha çok duman zehirlenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

AA