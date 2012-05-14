Pakistan'da operasyon

Pakistan ordusunun Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde yürüttüğü operasyonlarda 17 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, havadan desteklenen operasyonlarda çok sayıda militan yaralandı ve üç büyük sığınak imha edildi.

Askerlerin Afganistan sınırındaki Hayber, Kurram ve Mohmand bölgelerinde operasyonlara devam ettiği kaydedildi.

Operasyonların, Pakistan ve Afgan ordusunun üst düzey yetkililerinin dün sona eren toplantısının ardından hız kazanması dikkati çekti.

Pakistan ordusu yıllardır Afganistan sınır hattında yuvalan aşırılık yanlısı militanlara karşı mücadele ediyor.

