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Pakistan’da binlerce kişi Mısır için toplandı

Mısır’da darbe karşıtlarına yönelik katliam, Pakistan genelinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Pakistan’da binlerce kişi Mısır için toplandı

Mısır’da darbe karşıtlarına yönelik katliam, Pakistan genelinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 15:43
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Pakistan’da binlerce kişi Mısır için toplandı
İSLAMABAD

Cemaat-i İslami önderliğinde düzenlenen protesto gösterilerinde Mısır'da darbeyle göreve gelen yönetimin yaptığı katliamların durdurulması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

Başkent İslamabad'da parlamento önünde toplanan yaklaşık 6 bin kişilik grup, Müslüman Kardeşler ve gözaltında tutulan ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi lehine sloganlar attı. Grup, Mursi'nin bir an önce serbest bırakılmasını ve darbe karşıtlarına yönelik katliamın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Cemaat-i İslami lideri Seyyid Münevver Hasan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, konunun BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması için gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Ülkenin liman kenti Karaçi’de toplanan binlerce kişi de Mısır’daki katliamı protesto etti.

Yemen'de katliam protestosu

Öte yandan Mısır güvenlik güçlerinin başkent Kahire'de gerçekleştirdiği katliam, Yemen'in Taiz kentinde de protesto edildi.

Ülkenin güneybatısındaki Taiz'de gösteri düzenleyen binlerce protestocu, "Sisi, barışçıl eylemlerini sürdüren göstericileri öldürdü" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik şiddetin durdurulması için harekete geçmesi istendi.

Yemen Alimler Birliği ve Devrim Gençleri Konseyi, Mısır'daki katliamları protesto eymek için eylem düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.



AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 15:44
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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