Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

PAKİSTAN TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER VE GEMİ ALACAK

Pakistan Türkiye'den savaş helikopteri ve gemisi almayı planlıyor Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını açıkladı.

PAKİSTAN TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER VE GEMİ ALACAK

Pakistan Türkiye'den savaş helikopteri ve gemisi almayı planlıyor Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını açıkladı.

26 Kasım 2017 Pazar 00:04
0 Okunma
PAKİSTAN TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER VE GEMİ ALACAK
ANKARA Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını söyledi. Ankara'da temaslarda bulunan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasında savunma alanında uzun süren iş birliğine ve ikili ilişkilere vurgu yaparak Pakistan'ın T-129 ATAK helikopterini satın almakla ilgilendiğini belirtti. Hüseyin, helikopter satışına ilişkin sürecin "yüzde 90'ının" tamamlandığını, tekliflerin incelendiğini ve mali yönlerinin değerlendirildiğini kaydetti. Bakan Hüseyin ayrıca MİLGEM projesi çerçevesinde Pakistan için yakın gelecekte 2'si Türkiye'de 2'si Karaçi'de olmak üzere 4 geminin inşa edileceğini belirtti. Türkiye'nin de Pakistan'dan 52 "Super Mushshak" eğitim uçağı alacağını dile getiren Hüseyin, "Birçok ülke bu uçağı kullanıyor. Pilotların temel eğitimi için çok iyi bir eğitim uçağı." ifadesini kullandı. Hüseyin, Türkiye'nin Pakistan'dan kendi üretimleri olan JF-17 savaş uçağı satın alma konusunu da gözden geçirdiğini söyledi. Terörle mücadele Hüseyin, Pakistan silahlı kuvvetlerinin terörle mücadele çerçevesinde 2014 yılından bu yana Zar-i-Azb operasyonunu ve bu yıl şubat ayında başlayan Radd-ül-Fasaad'ı yürüttüğünü belirterek geçmişte Pakistan'da bir yılda yaklaşık bin 500 terör olayının meydana geldiğini, bu sayının senede 30 ila 40'a düşürüldüğünü söyledi. Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Hüseyin, terör örgütü DEAŞ ve Taliban'ın varlık gösterdiği Afganistan için de barışın hakim olduğu ülke haline gelmesi temennisinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da protestoculara müdahale durduruldu
Pakistan'da protestoculara müdahale durduruldu
Mısır'da ölü sayısı 305'e yükseldi
Mısır'da ölü sayısı 305'e yükseldi
Doğu Guta'da yetimhane bombalandı
Doğu Guta'da yetimhane bombalandı
ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor
ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor
TRUMP PYD'YE SİLAH VERİLMEYECEK DEDİ
TRUMP PYD'YE SİLAH VERİLMEYECEK DEDİ
MISIRDA KANLI SALDIRI
MISIRDA KANLI SALDIRI
ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ
ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ
Alman hükümetinden Suriye açıklaması
Alman hükümetinden Suriye açıklaması
ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı
ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ