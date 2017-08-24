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Pakistan Trump'ın iddialarını reddetti

Pakistan Trump'ın iddialarını reddetti Ulusal Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Pakistan'ı "günah keçisi" yaptığı fakat bunun Afganistan'ın istikrarına fayda sağlamayacağı vurgulandı.

Pakistan Trump'ın iddialarını reddetti

Pakistan Trump'ın iddialarını reddetti Ulusal Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Pakistan'ı "günah keçisi" yaptığı fakat bunun Afganistan'ın istikrarına fayda sağlamayacağı vurgulandı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 23:37
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Pakistan Trump'ın iddialarını reddetti

KARAÇİ Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin "terörist örgütlere sığınacak liman" sağladığı yönündeki iddialarını reddetti. Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu, Başbakan Şahid Hakan Abbasi'nin başkanlığında toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, ABD'nin Pakistan'ı "günah keçisi" yaptığı fakat bunun Afganistan’ın istikrarına fayda sağlamayacağı vurgulandı. Afganistan savaşının Pakistan'dan yürütülemeyeceği ifade edilen açıklamada, ABD'nin, Pakistan'da terörün artmasından sorumlu olanlar dahil Afganistan'da teröristlerin barındığı sığınakları yok etmesi gerektiği belirtildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke, terörizm tehdidiyle Pakistan kadar uğraşmamıştır. Dünyada hiçbir ülke, sıklıkla sınırları dışından gelen terörizm belasından Pakistan kadar çok çekmemiştir." ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, "ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin", Pakistan'ın küresel terörizmle mücadelede yaptığı büyük fedakarlıkları göz ardı etmesinin hayal kırıklığı yarattığı belirtilmişti. Açıklamada, Trump'ın Pakistan'ın "terörist örgütlere sığınacak liman" sağladığına dair değerlendirmesine atfen de ABD'nin gerçeği yansıtmayan bu anlatımdan vazgeçmesi istenmişti. ABD'nin yeni Afganistan stratejisi ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı. ABD'nin Afganistan'da sahadaki duruma göre hareket edeceğini söyleyen Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." demişti.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
PAKİSTANA ABD TUZAĞIABDDünyaPakistan
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