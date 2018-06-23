Pakistan Talibanı yeni liderini açıkladı

İSLAMABAD
Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan-TTP), Molla Fazlullah'ın öldürülmesinin ardından yeni liderinin Nur Vali olduğunu açıkladı.
TTP, Molla Fazlullah'ın, ABD'nin İHA operasyonunda öldürülmesinden iki hafta sonra Nur Vali'nin liderliğe getirildiğini duyurdu.
Örgüt içindeki en büyük aşiret olan Mesud'un başında bulunan Nur Vali'nin adı, Molla Fazlullah'ın ölümünün ardından ön plana çıkmıştı.
TTP'nin Molla Fazlullah'tan önceki liderleri Hekimullah Mesud ve Beytullah Mesud da ABD'nin İHA operasyonlarında öldürülmüştü.
AA