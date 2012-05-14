Pakistan NATO ikmal yolunu açacak

İSLAMABAD - Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar, yaklaşık altı aydır kapalı tutulan NATO ikmal yolunun yeniden açılmasının Pakistan için faydalı sonuçları olacağını açıkladı.



İngiltere ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Kahr, NATO içinde İngiltere ve Türkiye gibi dost ve müttefik ülkeler bulunduğunu belirterek Afganistan'daki NATO birliklerine ikmali engellemenin Pakistan için akılcı olmadığını söyledi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve ordu komutanı General Eşvak Kayhani ile yarın NATO ikmal yolunun açılması kararını görüşmek amacıyla bir araya geleceği açıklandı.

Hükümet yetkilileri, yarınki zirveden NATO için olumlu sonuç çıkacağını, ikmal yollarının 48 saat içinde açılabileceğini ifade ediyor.