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Pakistan Meclisi'ne hitap etti

Başbakan Erdoğan "Tunus'ta başlayan, Suriye ve Irak'ta devam eden süreçler, güçlü bir İslam dünyası olursa barışla çözülür" dedi.

Pakistan Meclisi'ne hitap etti

Başbakan Erdoğan "Tunus'ta başlayan, Suriye ve Irak'ta devam eden süreçler, güçlü bir İslam dünyası olursa barışla çözülür" dedi.

22 Mayıs 2012 Salı 08:41
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Pakistan Meclisi'ne hitap etti

     Pakistan Parlamentosu ve Senatosu'nun ortak oturumunda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Tunus'ta başlayan süreç, Mısır'da, Yemen'de, Filistin'de, Suriye'de devam eden süreç, Irak'taki gelişmeler, bütün bunlar, eğer güçlü bir İslam dünyası olursa bunları barışla çözme imkanımız olacaktır. Burada ciddi bir sorumluluğumuzun olduğuna inanıyorum'' dedi.
     Halkın iradesini saygın, hakim irade olarak gördüklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, zira halkın iradesinin karşısında durulamayacağını kaydetti.
     Başbakan Erdoğan, tarihin demokrasi yönündeki akışının demokrasiye intibak edemeyen devletleri er ya da geç süreçlerin dışında bırakacağını belirterek, ''Demokrasi dünyanın hiçbir köşesinde kolay elde edilmemiştir. Mücadele zorlu, menzile giden yol engellerle doludur. Bu engelleri aşmanın yolu hiçbir şekilde yılmadan, yorulmadan mücadele etmektir'' şeklinde konuştu.
     Demokrasilerde muhalefetin de en az iktidar kadar önemli olduğuna dikkati çeken Başbakan Erdoğan, ''Muhalefetin tek amacı iktidarı sınırsızca eleştirmek, onu bir an önce iktidardan uzaklaştırmak olamaz'' dedi.

Mirza, Gilani ve Nisar
     Pakistan senatosunun ve meclisinin ortak oturumunu yöneten Parlamento Başkanı Fehmide Mirza, "Birbirimizle her alanda dayanışma içindeyiz" dedi.
     Başbakan Yusuf Rıza Gilani de konuşmasında Türkiye'deki ekonomik kalkınmayı tüm dünyanın takdir etmesi ve İslam dünyasının örnek alması gerektiğini söyledi.
     Ana muhalefetin parlamentodaki lideri Çödriy Nisar ise "Politikalarınızı ve liderliğinizi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 00:42
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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