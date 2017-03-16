Pakistan, karadan denizdeki hedefe füze denemesi yaptı

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen füze denemesi yaptığı bildirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, balistik füzenin ülkenin güneyindeki Umman Denizi kıyısında bulunan bir bölgeden fırlatıldığı ve denizdeki hedefini başarıyla vurduğu belirtildi.

Açıklamada, füzenin, gelişmiş teknoloji ve aviyonik ile donatıldığı, denizdeki hedefleri yüksek isabet derecesiyle vurabildiği ifade edildi.

Füze denemesini Pakistan Deniz Kuvvetlerinden üst düzey yetkililerin de izlediği kaydedildi.