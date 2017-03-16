Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90244
ALTIN
144.273
DOLAR
3.6444
STERLIN
4.5087
EURO
3.9082
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi
Atletizmde 'yürüyüş' zamanı
Atletizmde 'yürüyüş' zamanı
"Moralliyiz"
"Moralliyiz"
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u

Pakistan, karadan denizdeki hedefe füze denemesi yaptı

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen füze denemesi yaptığı bildirildi.

Pakistan, karadan denizdeki hedefe füze denemesi yaptı

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen füze denemesi yaptığı bildirildi.

16 Mart 2017 Perşembe 15:55
7 Okunma
Pakistan, karadan denizdeki hedefe füze denemesi yaptı

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen füze denemesi yaptığı bildirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, balistik füzenin ülkenin güneyindeki Umman Denizi kıyısında bulunan bir bölgeden fırlatıldığı ve denizdeki hedefini başarıyla vurduğu belirtildi.

Açıklamada, füzenin, gelişmiş teknoloji ve aviyonik ile donatıldığı, denizdeki hedefleri yüksek isabet derecesiyle vurabildiği ifade edildi.

Füze denemesini Pakistan Deniz Kuvvetlerinden üst düzey yetkililerin de izlediği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanPakistan Deniz KuvvetleriFüze Denemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li aktivist Corrie'nin 14. ölüm yılı
ABD'li aktivist Corrie'nin 14. ölüm yılı
Fransa'da okula saldırı
Fransa'da okula saldırı
Paris'te IMF binasında patlama oldu
Paris'te IMF binasında patlama oldu
'Türkiye'nin tutumunu Arap liderleri sergilemedi'
'Türkiye'nin tutumunu Arap liderleri sergilemedi'
İnterpol, Kim Jong-nam cinayetiyle ilgili harekete geçti
İnterpol, Kim Jong-nam cinayetiyle ilgili harekete geçti
Kafkas Müslümanlarından İslam dünyasına dayanışma çağrısı
Kafkas Müslümanlarından İslam dünyasına dayanışma çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ