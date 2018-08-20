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Pakistan'ın yeni bakanlar kurulu yemin etti

Pakistan'da Başbakan seçilen İmran Han'ın bakanlar kurulunun 16 üyesi, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Pakistan'ın yeni bakanlar kurulu yemin etti

Pakistan'da Başbakan seçilen İmran Han'ın bakanlar kurulunun 16 üyesi, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin huzurunda yemin ederek görevine başladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:39
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Pakistan'ın yeni bakanlar kurulu yemin etti

İSLAMABAD 

Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen yemin töreninde Başbakan Han da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Hüseyin'in okuduğu yemin metnini tekrarlayarak yemin eden ülkenin yeni bakanları resmen görevlerine başlamış oldu.

Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi ve eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani döneminde 2008-2013 arasında Dışişleri Bakanı olan Makdum Şah Mahmud Kureşi, yeni hükümette de aynı göreve geldi.

Ekonomi yönetimineAsad Ömer getirilirken iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) sözcüsü Favad Çaudri, Bilgi ve Yayıncılık Bakanı oldu.

Yine Şerif hükümetinde 90'lı yıllarda Petrol Bakanı olarak görev alan Çaudri Nisar Ali Han, PTI hükümetinde de aynı göreve getirildi.

Önceki dönemde Hayber Pahtunhva Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Pervez Hattak, Pakistan'ın yeni Savunma Bakanı olurken Savunma Üretimi Bakanlığına ise kabinedeki üç kadın bakandan biri Zübeyde Celal atandı. Celal, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref döneminde Eğitim Bakanıydı.

Başbakan Han'ın oluşturduğu 21 kişilik bakanlar kurulunda 5 isim ise "Danışman" sıfatıyla görev alacak. Danışmanlar, parlamento üyesi olmadığı için bakanlık görevini bu isimle yürütecek.

Bu danışmanlardan Abdul Rezzak Davud, Ticaret, Tekstil Üretimi ve Yatırım Bakanı olarak görevini yürütecek. Han'ın ve PTI'nın avukatı Babür Avan ise Hükümet ile Parlamento arasındaki koordinasyonu yürüten Parlamento İlişkileri Bakanı olarak görev yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanYeni Bakanlar KuruluYemin
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