Pakistan'ın rengarenk kurban pazarları

İSLAMABAD - Bayram öncesi ülkenin Ravalpindi kentindeki kurban pazarlarında yoğunluk en üst seviyeye ulaştı.

Fiyatların düşeceği umuduyla arife günü gelen alıcılarla hayvanlarını bayrama kalmadan ellerinden çıkarmak isteyen satıcılar arasında kıyasıya pazarlık yaşanıyor.

Hayvan sahipleri, en güzel hayvanlarını en öne koyarak rengarenk takı, kına ve boyalarla süslüyor. Bazı hayvan sahipleri ise adeta defileye çıkarır gibi en süslü hayvanını kurban pazarında gezdiriyor.

Pazara iki hafta önce 30 hayvan getirdiğini ve bayram öncesi elinde 5'inin kaldığını belirten Sacid Bajva, hayvanların bakımının yanı sıra süs ve boya malzemeleri alarak da masraf ettiklerini söyledi.

Bajva, "Hayvanlarımız için özel süs eşyası alıyoruz ve başlarını, boynuzlarını ve bacaklarını süslüyoruz. Müşterinin bu hayvanlara iyi bakıldığını anlamasını istiyoruz. Böylece hak ettiği fiyata satılıyorlar." diye konuştu.

Kurban pazarında süslediği büyükbaş hayvanını gezdiren Alemdar Han da "Bu hayvanı pazarlık yaparak düşük bir fiyata aldım. Şimdi de süsleyerek daha yüksek fiyata satmaya çalışıyorum. Süslü ve bakımlı hayvanlar müşterinin ilgisini daha çabuk çekiyor ama en sonunda fiyatı ve kilosuna göre seçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanında develer de satılıyor.

Hayvan pazarına 10 deve getiren Muhammed Sabir Han, geçen sene uygun fiyatlı olduğu için aldığı develerin bu yıl pazarda alıcı bulamamasından şikayetçi.

Develerin halihazırda dikkati çektiği için çok süslenmediğini söyleyen Han, "Zaten develeri genelde geliri iyi insanlar ya da yabancılar alıyor. Uzun boylu bir hayvan olduğu için ne pazarda gezdiriyoruz ne de aşırı süslüyoruz. Süsleyenler genelde zevk için yapıyor." görüşünü paylaştı.

Pazarın en pahalı ancak en az süslü hayvanı olan develerin fiyatı 100 bin rupiden (yaklaşık 5 bin lira) başlayarak 400 bin (yaklaşık 20 bin lira) rupiye kadar yükseliyor.

Kurban pazarında küçükbaş hayvanların fiyatı 35 bin (yaklaşık 800 Türk lirası), büyükbaş hayvanların ise 60 bin rupiden (yaklaşık 3 bin TL) başlıyor.

Fiyatlar, hayvanların büyüklüğüne göre 370 bin rupiye (yaklaşık 18 bin lira) kadar çıkabiliyor.

- Kasaba büyüklüğünde

Ravalpindi ile İslamabad arasında kurulan kurban pazarı binlerce hayvanın satıldığı kasaba büyüklüğünde. Binlerce satıcı, müşteri ve nakliyecinin bulunduğu pazarda başka iş kolları da göze çarpıyor.

Ayaküstü yiyeceklerin satıldığı tezgahlar, köz mısırcılar, küçük bakkallar ve kurban malzemelerinin satıldığı dükkanlar sayesinde pazarda aranılan her şeyi bulmak mümkün.

Hayvan süsleri ve boyalarının satıldığı sıralanmış rengarenk tezgahlar, pazarda adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

Aynalı başlıklar, boncuklu kemer ve halhallar, çiçekli taçlar ve örme çekme iplerin satıldığı tezgahlar kadar bütün süsleri boynuna, kollarına ve başına takarak gezen satıcılar da dikkati çekiyor.

Pazardaki diğer ilgi çekici iş kolu ise genellikle hayvan sahipleri ve yaşlıların yaptığı hayvan yıkama ve ahır temizleme.

Satın alınan hayvanları taşımak için kamyonetlerin beklediği pazarda 3 tekerli, "rikşa" adı verilen araçlar, motosikletler ve minibüsler de bulunuyor.

Taksi hizmeti sunan rikşaların yolcu koltuğuna Kurban Bayramı süresince genelde küçükbaş hayvanlar konuluyor.