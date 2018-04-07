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Pakistan'ın geleneksel kum güreşleri

Pehlivanlar er meydanına çıkmadan önce toprağı öperek saygılarını gösteriyor. Güreş alanı süt ve ghee yağıyla yıkanarak bakımı yapılıyor, rakip bulunamaması durumunda seyirciler de ellerini kaldırarak güreşe gönüllü olarak katılabiliyor.

Pakistan'ın geleneksel kum güreşleri

Pehlivanlar er meydanına çıkmadan önce toprağı öperek saygılarını gösteriyor. Güreş alanı süt ve ghee yağıyla yıkanarak bakımı yapılıyor, rakip bulunamaması durumunda seyirciler de ellerini kaldırarak güreşe gönüllü olarak katılabiliyor.

07 Nisan 2018 Cumartesi 13:46
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Pakistan'ın geleneksel kum güreşleri

Güney Asya ülkelerinde yaygın olarak yapılan geleneksel kuşti ya da dangal güreşlerine katılan pehlivanlar, "akhara" adını verdikleri er meydanına çıkmadan önce toprağı öperek geçmiş pehlivanlara saygılarını gösterip seyircileri selamlıyor.

Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'in geleneksel güreşi kuşti, her yıl düzenlenen organizasyonlarla yaşatılmaya devam ediyor.

Ghee yağı denilen bir çeşit tereyağı ve süt ile bakımı yapılan kumdan er meydanında yapılan güreşlere katılan pehlivanlar, langot adı verilen iç çamaşırı benzeri bir bezi bellerine dolayarak güreşiyor.

Ortalama birkaç dakika süren güreşler nadiren 10 dakikaya kadar uzuyor. 30 dakikada bitmeyen güreşler, pehlivanların arzusuna göre 15 dakika daha uzatılabiliyor.

Güreşlerde rakibinin sırtının tamamını yere getiren güreşçi oyunu kazanıyor. Ancak vurmak, vücudu ıslatmak ya da yağlamak, langottan tutmak ya da elini içeri sokmak yasak.

Langotun bağı çözülünce güreş duruyor. Alan dışına çıkmak birçok güreş türünde oyunun durması anlamına gelirken, kuştide güreş devam ediyor.

Pakistan'da, güreşçiler Türkçede olduğu gibi pehlivan olarak anılıyor. Pehlivanlar formlarını korumak için süt, yağ, meyve ve suda bekletilmiş nohutları yiyor.

Rakip seyircilerden çıkabiliyor

Güreşmek için bir yaş sınırının bulunmadığı kuştide, her güreşçi kendi kilo ve yaşında rakiplerle güreşiyor. Çocuklar dahi kendi yaş gruplarında güreşebiliyor.

Rakip bulunamaması ve bir güreşçinin sayı azlığı nedeniyle eşsiz kalması durumunda ise izleyicilere anons yapılıyor. Seyirciler ise güreşmek istiyorsa ellerini kaldırarak güreşe dahil oluyor.

Rawalpindi'de 100 yıllık gelenek

Pakistan'ın Rawalpindi şehrindeki Liyakat Bağı adı verilen alandaki er meydanında bu yıl 98'incisi düzenlenen güreşlerden önce AA muhabirine konuşan Rawalpindi Güreş Federasyonu Başkanı Mazhar Nazir, şehirde her yıl güreş şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

Ülkede kuşti sporunun çok popüler olduğunu söyleyen Nazir, "Bu alanda 1920'den beri güreşler düzenleniyor. Gençlerin daha güçlü ve sağlıklı görünmeleri için bu sporu yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Nazir, her bölgede düzenlenen turnuvalarda kazananların ulusal şampiyonalara katılma hakkı kazandığını sözlerine ekledi.

Nazir'in oğlu Hamza Nazir bir pehlivan. 1920'de kurulan er meydanında güreşe çıkmadan önce eski pehlivanlardan biri ile peşrev benzeri hareketler yaparak seyircileri selamladıklarını söyleyen oğul Nazir, "Bu 'akhara' 1920'de kuruldu ve zamanla bize miras kaldı bu yüzden toprağa basmadan önce toprağı öperek geçmiş pehlivanlara ve toprağa saygımızı gösteriyoruz." dedi.

Geçmişi 100 yılı bulan Liyakat Bağı güreşlerinde bu yıl bir ilk yaşandı. Güreş esnasında ritmi belirlemek için geleneksel çalgılar yerine akustik ve elektronik gitar kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney Asya ülkeleriPehlivanPakistanKum Güreşleri
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