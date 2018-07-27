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Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı

Pakistan Seçim Komisyonu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, federal meclisteki 272 sandalyeden 260'ı sahibini buldu, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) 115 sandalye kazandı.

Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı

Pakistan Seçim Komisyonu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, federal meclisteki 272 sandalyeden 260'ı sahibini buldu, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) 115 sandalye kazandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:33
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Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı

Pakistan Seçim Komisyonu, kesin olmayan sonuçlara göre Pakistan Ulusal Meclisi'nde yer alan 272 sandalyeden 260'ının sahibini bulduğunu, Pakistan Adalet Hareketi'nin (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) ise bunların 115'ini kazandığını açıkladı.

Seçim komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede seçimle belirlenen 272 ulusal meclis sandalyesinin 260'ında sonuç belli oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre İmran Han'ın partisi PTI sandalyelerin 115'ini, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 62'sini, Pakistan Halk Partisi (PPP) ise 43'ünü elde etti.

Meclise 12 de bağımsız milletvekili girdi. İlk üç partinin ardından Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) 12, Birleşik Halk Hareketi (Muttahida Qaumi Movement - MQM) 6, Pakistan Müslüman Ligi - Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 5, Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2 sandalye aldı.

Belucistan Ulusal Partisi (BNP), Avami Müslüman Ligi (AML) ve Avami Ulusal Partisi (ANP) ise birer milletvekili çıkardı.

Pencap'ta PML-N öne geçti

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta dün zaferini ilan eden PTI, bugün PML-N'in gerisine düştü. 295 sandalyeden 289'unun belli olduğu eyalette PML-N 127, PTI ise 118 sandalye kazandı.

PTI'nın bir dönemdir elinde bulundurduğu Hayber Pahtunhva'da ise meclis çoğunluğunu sağlayarak, 97 sandalyeden 66'sını kazandığı açıklandı.

PPP'nin kalesi Sindh'de ise 129 sandalyeden biri dışında sonuçlar belli oldu. PPP burada 74, PTI ise 22 sandalye kazandı.

Ülkenin en küçük eyaleti olan Belucistan'da da 50 sandalyeden 45'inde sonuç belli olurken, Belucistan Avami Partisi (BAP) burada 13 sandalyeyle birinci sırada yer aldı.

Diğer partilerden itirazlar var

Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki pek çok partiden tepkiler gelmeye başladı.

Sonuçlara hile karıştırıldığını savunan partiler, bugün İslamabad'da bir araya gelerek ortak itirazda bulunmak amacıyla durum değerlendirmesi yapacak.

PML-N lideri Şahbaz Şerif, seçim akşamı yaptığı ilk açıklamada, "Ülkenin tüm bölgelerindeki parti çalışanlarımızdan şikayetler geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da içeri hiç alınmıyorlar. Bu sonuçları ret ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

PPP lideri Butto Zerdari de resmi sonuçları hala görememeleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edememesi gerekçesiyle sonuçlara itiraz etmişti.

MMA lideri Mevlana Fazlurrahman ile ANP Genel Sekreteri Mian Hüseyin de benzer itirazlarda bulunmuştu.

AA

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