Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet

Pakistan'da yeni Cumhurbaşkanı Alvi göreve başladı

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yemin ederek görevine başladı.

Pakistan'da yeni Cumhurbaşkanı Alvi göreve başladı

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yemin ederek görevine başladı.

09 Eylül 2018 Pazar 15:24
0 Okunma
Pakistan'da yeni Cumhurbaşkanı Alvi göreve başladı

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin törenine görevi sona eren Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Başbakan İmran Han, Bakanlar Kurulu üyeleri, üst düzey askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Alvi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar'ın okuduğu yemin metnini tekrarlayarak ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Ulusal parlamentonun alt ve üst kanadı ile 4 eyalet meclisinde 4 Eylül'de aynı anda yapılan seçimde geçerli 660 oyun 352'sini alarak Cumhurbaşkanı seçilen 69 yaşındaki Alvi, 5 yıl görevde kalacak.

Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun diş hekimi Habiburrahman Elahi Alvi'nin oğlu olan Arif Alvi, 1949'da Karaçi'de doğdu.

Eğitimini Pakistan ve ABD'de tamamlayan Alvi, siyasete Lahor'da öğrenci birliği başkanıyken girdi.

General Eyüp Han'a karşı düzenlenen protestolarda vurulan Alvi'nin sağ koluna giren kurşun, hala vücudunda duruyor.

Pakistan Cemaat-i İslami'den milletvekili adayı olmasına rağmen seçilemeyen Alvi, 1996'da Başbakan Han ile Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) kurucuları arasında yer aldı.

PTI'da genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik yapan Alvi, 2013'te ilk defa milletvekili seçildi.

Alvi, seçim bölgesi olan Karaçi'de düzenlediği temiz çevre, temiz su, halk sağlığı ve eğitim kampanyalarıyla tanınıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanPakistanda Yeni CumhurbaşkanıArif Alvi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük'te atıl petrol boru hattına sabotaj
Kerkük'te atıl petrol boru hattına sabotaj
Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor
Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor
Bakan Pakdemirli Sudanlı iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Pakdemirli Sudanlı iş insanlarıyla bir araya geldi
Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinde gerginlik
Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinde gerginlik
İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü
İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü
Çevrecilerden AP önünde gösteri
Çevrecilerden AP önünde gösteri
"Organizasyon çok başarılı geçti"
"Organizasyon çok başarılı geçti"
Şimdi de hastanelere yardımı kesecekler!
Şimdi de hastanelere yardımı kesecekler!
İhvan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 75 kişiye idam kararı
İhvan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 75 kişiye idam kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ