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Pakistan'da protestoculara müdahale durduruldu

Pakistan'da güvenlik güçleri, iptal edilen seçim kanunundaki değişikliği protesto eden gruba yaptığı müdahaleyi sona erdirdi.

Pakistan'da protestoculara müdahale durduruldu

Pakistan'da güvenlik güçleri, iptal edilen seçim kanunundaki değişikliği protesto eden gruba yaptığı müdahaleyi sona erdirdi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 23:06
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Pakistan'da protestoculara müdahale durduruldu

Pakistan'da güvenlik güçleri, iptal edilen seçim kanunundaki değişikliğini protesto için başkent İslamabad ile Ravalpindi şehirleri arasındaki Feyzabad Köprüsü ve çevresindeki yollarda eylem yapan gruba yaptığı müdahaleyi sona erdirdi.Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ikinci bir emre kadar müdahaleye ara verdiğini belirtti.

Yetkili, stratejideki değişikliğe, Genelkurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva'nın Başbakan Şahid Hakan Abbasi'yi telefonla arayarak eylemin barışçı şekilde sonlandırılması için yaptığı tavsiyenin ardından karar verildiğini söyledi. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya birimi Kuvvetler Arası Halka İlişkiler Dairesi (ISPR) Direktörü Tümgeneral Asıf Gaffur, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, söz konusu görüşmeyi doğruladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanKanunProtestoIslamabadFeyzabadRavalpindi
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