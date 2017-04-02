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PAKİSTAN'DA KANLI SALDIRI

Pakistan'da türbe bekçisi ziyaretçilere saldırdı: 20 ölü Pakistan'da bir türbenin bekçisi ve beraberindekiler, türbeyi ziyaret eden 4'ü kadın 20 kişiyi öldürdü.

PAKİSTAN'DA KANLI SALDIRI

Pakistan'da türbe bekçisi ziyaretçilere saldırdı: 20 ölü Pakistan'da bir türbenin bekçisi ve beraberindekiler, türbeyi ziyaret eden 4'ü kadın 20 kişiyi öldürdü.

02 Nisan 2017 Pazar 13:17
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PAKİSTAN'DA KANLI SALDIRI

İSLAMABAD Pakistan'da bir türbenin bekçisi ve beraberindekiler, türbeyi ziyaret eden 4'ü kadın 20 kişiyi öldürdü. Pakistan üst düzey emniyet yetkilisi Muhammed Bilal, dün gece ülkenin Pencap eyaletindeki Sargodha kenti yakınlarında, bir türbe bekçisi ve beraberindeki dört kişinin, türbede bulunanları öldürmekten gözaltına alındığını belirtti. Bilal, türbede bulunan 4'ü kadın 20 kişinin önce zehirlendiğini ardından sopa ve bıçakla öldürüldüğünü, saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölge hükümet yetkilisi Liyakat Ali Çatta, kamu çalışanı türbe bekçisinin akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Çatta, saldırganın, türbe ziyaretçilerini "arındırmak" için öldürdüğüne dair iddialar bulunduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanTÜRBE SALDIRISIDünyaTerör
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