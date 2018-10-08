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Pakistan'da iki eski başbakan ifade vermeye çağrıldı

Eski başbakanlar Navaz Şerif ve Şahid Hakan Abbasi, vatana ihanet suçlamasıyla ifade verecek.

Pakistan'da iki eski başbakan ifade vermeye çağrıldı

Eski başbakanlar Navaz Şerif ve Şahid Hakan Abbasi, vatana ihanet suçlamasıyla ifade verecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:22
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Pakistan'da iki eski başbakan ifade vermeye çağrıldı

Pakistan'ın eski başbakanlarından Navaz Şerif ve Şahid Hakan Abbasi ile gazeteci Cyril Almeida, vatana ihanet suçlamasıyla ifade vermeye çağrıldı.

Lahor Yüksek Mahkemesi, Temmuz ayında Dawn gazetesinde yayımlanan söyleşiden ötürü gazeteci Almeida, açıklamaları yapan Şerif ve Milli Güvenlik Kurulu (NSC) görüşmelerini Şerif'e aktaran dönemin başbakanı Abbasi'yi vatana ihanet suçlamasıyla ifade vermeye çağırdıklarını açıkladı.

Bugün mahkemede haklarındaki iddiaları dinleyen üç isme de ara seçimlerin ardından cevap vermeleri için 22 Ekim'e kadar süre verildi.

25 Temmuz seçimlerinin ertelendiği, iptal edildiği ve yeniden yapılacağı bölgelerde ara seçimler 14 Ekim'de yapılacak.

İki başbakanın destekçilerinin toplandığı mahkemenin önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Davaya konu olan söyleşide Şerif, Pakistan ordusunu eleştirerek 2008 yılında Mumbai'de yaşanan terör saldırısının sivil kurumlar tarafından soruşturulmasının ordu tarafından engellendiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine ordu yetkililerinin NSC toplantılarında Başbakan Abbasi'ye kaygılarını ilettiği, bu görüşmelerin de Abbasi tarafından Şerif'e aktarıldığı belirtilmişti.

Bu durumun Pakistan Anayasası ve ceza kanunlarına aykırı bir hareket olduğunu belirten Lahor Yüksek Mahkemesi, Abbasi hakkında eylül ayında tutuklama kararı çıkarmış ancak 1 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 50 bin lira) ödemesi halinde tutuklama kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

Mumbai'de 2008'de 9 saldırganın düzenlediği terör saldırısında 166 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı Leşker-i Tayyibe örgütü üstlenmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanNavaz ŞerifŞahid Hakan Abbasi
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