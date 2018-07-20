Pakistan'da dini ittifak 'eşit şartlarda seçim' talep ediyor

Pakistan'da Muttahida Meclis-i Amal (MMA) Başkanı Mevlana Fazlurrahman, yaptığı açıklamada, siyasi mitinglere yönelik saldırıların seçim çalışmalarına yürütenler arasında korku yaratmayı amaçladığını belirtti. Fazlurrahman, "Tüm adayların güvenliğini güvence altına almak ve tüm partilere eşit şartlarda mücadele imkanı sağlamak seçim komisyonunun ve geçici hükümetin görevidir." dedi.

Geçen hafta yaşanan iki saldırının MMA partilerini ve Avami Ulusal Partisinin hedef aldığına dikkati çeken Fazlurrahman, eski kriket şampiyonu Imran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsaf'ın özgürce kampanyasını sürdürürken diğer partilerin kendilerini tehdit altında hissettiğini belirtti.

MMA ittifakında yer alan Cemaat-ül İslami Partisi lideri Siraj-ul Hak da, seçim kampanyasının bu denli "tehditkar bir ortamda" yapılmasının seçimlerin meşruiyetinin yurt içinde ve yurt dışında sorgulanmasına yol açacağını ifade etti.

Belirli güç çevrelerinin Pakistan seçimlerine müdahale etmek istediğini ileri süren Hak, "Pakistan'da hiçbir zaman serbest ve adil seçimler göremiyoruz. Yerel feodal liderler ve güç çevreleri seçim sonucunu önceden belirliyor ve koltukları kendi adamlarına dağıtıyorlar. Pakistan'da demokrasi kuşatma altında." ifadelerini kullandı.

Hak, Pakistan halkını 25 Temmuz'da "statükoya karşı başkaldırı başlatmaya" çağırdı.

Türkiye'nin kalkınma modeli

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kalkınma başarısına vurgu yapan Hak, Türkiye'de seçmenlerin dürüst yönetim anlayışını seçtiğini ve bunun ülkeyi ekonomik güç haline getirdiğini kaydetti.

Hak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk seçmenleri eğitimli ve kimin ona dürüst davrandığını bilerek oy veriyor. Pakistan'da ise durum farklı. Ama umarım ülkemiz bu kez dürüst liderliğe oy verir."

Hak, seçimlerin ardından iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin kalkınma modelini uygulayacağı sözünü verdi.

MMA ittifakı

Cemaat-ül İslam, Cemiyet Ulema-i İslam, Cemiyet Ulema-i Pakistan, Tahrik El-İslami ile Cemiyet Ahle Hadis paritlerinin oluşturduğu ittifak ülkedeki belli başlı Sünni ve Şii düşünce okullarının temsilcilerini bünyesinde barındırıyor.

2002'de kurulan MMA aynı yıl yapılan genel seçimlerde Ulusal Meclis'te üçüncü parti olarak siyasi gözlemcileri şaşırtmış, sonrasında yapılan eyalet seçimlerinde ise Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde çoğunluğu sağlamıştı.

Pakistan'da geçen hafta MMA, Avami Ulusal Parti ve Belucistan Avami Partisinin Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlediği mitinglerdeki bombaların patlaması sonucu 2'si milletvekili adayı en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.