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Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı olacak. Pakistan Enformasyon Bakanı Aurangzeb tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta başlayacak sayımın 15 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı olacak. Pakistan Enformasyon Bakanı Aurangzeb tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta başlayacak sayımın 15 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

13 Mart 2017 Pazartesi 13:42
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Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak

İSLAMABAD

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı olacak.

Pakistan Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta başlayacak sayımın 15 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Halkı nüfus sayım yetkilileriyle işbirliği yapmaya çağıran Aurangzeb, yanlış bilgi verenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, nüfus sayımı konusunda sivil yetkililere yaklaşık 200 bin askerin yardımcı olacağını bildirdi.

İslamabad yönetiminin 1998'de yaptığı son nüfus sayımında ülke nüfusu yaklaşık 180 milyon olarak belirlenmişti. Nüfusun şu anda 200 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanNüfus Sayımı
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