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Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde 12 kız okuluna saldırı düzenlendi.

Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde 12 kız okuluna saldırı düzenlendi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:23
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Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde 12 kız okuluna saldırı düzenlendi.

Polis kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Gilgit Baltistan'ın Çilas ve Diamer bölgesinde dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler 12 okula saldırdı.

Okul binalarına ve eğitim malzemelerine zarar veren saldırganlar bazı okulları ateşe verdi. İki okulda ise küçük çaplı patlamalar oldu.

Gilgit Baltistan eyaleti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, saldırıya uğrayan okulların bazılarının inşaat halinde ya da yenilenme sürecinde olduğu belirtildi.

Yetkililer kısa sürede okulların inşası tamamlanarak güvenlik önlemleri artırılmış şekilde eğitime başlayacaklarını kaydetti.

Ülkenin eğitime katılım ve eğitim kalitesinin en düşük olduğu kuzey bölgelerinde kız okulları sık sık saldırıya uğruyor.

Gilgit Baltistan ve kuzeybatıdaki Aşiretler Bölgesinde son on yılda bin 500 okula saldırı düzenlendi. Bu saldırılar 2004 ve 2011'de bölge halkı tarafından protesto edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanGilgit Baltistan
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