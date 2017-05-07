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Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü

Pakistan ordusu tarafından, sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü

Pakistan ordusu tarafından, sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.

07 Mayıs 2017 Pazar 14:20
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Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü

ANKARA

Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
PakistanAfgan Güvenlik NoktalarıSaldırı50 ölüönce Vatan
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