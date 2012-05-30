Özgürlük Madalyası sahiplerini buldu

WASHINGTON - ABD Başkanı Barack Obama, aralarında ABD'nin eski dışişleri bakanı Madeleine Albright, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Amerikalı ünlü müzisyen Bob Dylan'ın da bulunduğu 13 kişiye topluma olan katkılarından dolayı Özgürlük Madalyası

verdi.



Obama,

Beyaz Saray'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl ödüle layık görülenlerin, ''sözleri ve eylemleriyle topluma ilham verdiğini ve muazzam etkide bulunduğunu'' belirterek ''Bu kişileri ayrı kılan nokta, birçok kişi üzerinde bıraktıkları muazzam etki. Onlar, hayatlarımızı zenginleştirdiler ve daha iyi hale getirdiler'' diye konuştu.



ABD'de verilen en yüksek sivil nişan olan Özgürlük Madalyası, ABD'nin ulusal güvenliğine, dünya barışı ve kültürüne ve diğer önemli kamusal ve özel girişimlere katkıda bulunanlara takdim ediliyor.

Beyaz Saray'daki törene İsrail Cumhurbaşkanı Peres katılmazken, Obama, Peres'e madalyasını, gelecek ay Washington'a düzenleyeceği ziyaret sırasında takdim edeceğini açıkladı.

Obama Polonyalıları kızdırdı

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Beyaz Saray'da Özgürlük Madalyası takdimi sırasında, Polonyalı savaş kahramanı Jan Karski'yi onurlandırırken, ''Polonya ölüm kampı'' ifadesini kullanması Polonyalıların tepkisini çekti.

Obama'nın ''Polonya ölüm kampı'' ifadesi üzerine hemen tepkilerini ortaya koyan Polonyalılar, Obama'nın, konuşmasında ''Polonya ölüm kampı'' yerine, ''Nazi işgali altında olan Polonya'daki Alman ölüm kampı'' ifadesini kullanması gerektiğini belirttiler.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Twitter üzerinden Obama'nın sözlerini ''cahillik ve yetersizlik'' olarak nitelerken, Beyaz Saray'dan, "Obama'nın dili sürçtü, üzgünüz'' açıklaması geldi.