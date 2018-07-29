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'Özgürlük Filosu'na uluslararası koruma talebi

Norveç ve İsveç'ten yola çıkan ve bu sabah Gazze'ye ulaşması beklenen Özgürlük Filosu'na katılan aktivistlere uluslararası koruma talep edildi.

'Özgürlük Filosu'na uluslararası koruma talebi

Norveç ve İsveç'ten yola çıkan ve bu sabah Gazze'ye ulaşması beklenen Özgürlük Filosu'na katılan aktivistlere uluslararası koruma talep edildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:12
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'Özgürlük Filosu'na uluslararası koruma talebi

Gazze'de Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Hareketi, geçen mayıs ayında Norveç ve İsveç'ten yola çıkan ve bu sabah Gazze'ye ulaşması beklenen "Özgürlük Filosu"na katılan aktivistlere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Hareket Sözcüsü Ethem Ebu Selime, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İşgal güçlerini, Gazze ablukasını kırmak için İsveç ve Norveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu'na engel olmaması konusunda uyarıyoruz." dedi.

Uluslararası topluma, bu sabah Gazze'ye ulaşması beklenen "Özgürlük Filosu"na katılan aktivistlere koruma sağlanması çağrısı yapan Ebu Selime, "15 ülkeden 36 aktivistin olduğu filoyu karşılamaya hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeÖzgürlük FilosuNorveçİsveç
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