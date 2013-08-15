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Özerklik veya bağımsızlık talebimiz yok

PYD lideri Müslim, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek, özerklik veya bağımsızlık talepleri olmadığını belirtti.

Özerklik veya bağımsızlık talebimiz yok

PYD lideri Müslim, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek, özerklik veya bağımsızlık talepleri olmadığını belirtti.

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:25
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Özerklik veya bağımsızlık talebimiz yok
ANKARA

PYD lideri Salih Müslim'in, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde özerklik ya da bağımsızlık taleplerinin olmadığı vurgusunu yinelediği, "geleceğe dönük tüm taleplerinin Suriye içinde takip edileceğini ve Suriye’nin geleceğine tüm Suriyelilerin birlikte oturup karar vereceklerini" söylediği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Önhon başkanlığındaki bir heyet dün PYD Başkanı Müslim ile İstanbul'da, 23 Temmuz'da yine İstanbul'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgede devam eden çatışmalar, insani yardımların daha etkin dağıtımı, Suriye Kürtlerinin, Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) katılmaları ve Suriye'nin geleceğine ilişkin beklentiler başta olmak üzere gündemdeki konular görüşüldü.

Özerklik, bağımsızlık talebi yok

PYD lideri Salih Müslim, özerklik ya da bağımsızlık taleplerinin bulunmadığı, ama şu anda ülkenin kuzeyinde bir otorite boşluğu olduğu ve bölgede halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması için yerel komitelerin kurulması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi. Müslim geleceğe dönük tüm taleplerinin Suriye içinde takip edileceğini ve Suriye’nin geleceğine tüm Suriyelilerin birlikte oturup karar vereceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, geçen görüşmede verilen mesajları tekrarlarken, taraflar, temasın korunması hususunda mutabık kaldı.

Diğer Suriyeli Kürt partilerle temas

Bakanlık yetkililerinin ayrıca Suriyeli diğer bazı Kürt partilerin temsilcilerinden oluşan bir heyetle de yine İstanbul'da görüştüğü bildirildi.

Kürt parti temsilcileri arasında Suriye-KDP'den Abdulhekim Başar, Azadi Partisi'nden Mustafa Cuma ve Mustafa Usu, Yekiti Partisi'nden Neşet Zaza ve Suriye Kürtleri Birliği Partisi'nden İbrahim Bro yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu gruplarla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen yıl Erbil'de Suriye Kürt Ulusal Koalisyonu ile yaptığı toplu görüşme sonrasında çeşitli düzeylerde temasların devam ettiğini, bugünkü görüşmenin de bu çerçevede gerçekleşen bir görüşme niteliğinde olduğunu belirtti.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:26
Anahtar Kelimeler:
Pyd
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