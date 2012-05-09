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Özel Pentagon'da Panetta'yla görüşecek

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey’nin davetlisi olarak ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'yla da görüşecek.

Özel Pentagon'da Panetta'yla görüşecek

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey’nin davetlisi olarak ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'yla da görüşecek.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:02
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Özel Pentagon'da Panetta'yla görüşecek
ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey’nin davetlisi olarak ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'yla da görüşecek. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birinin de Kürecik üssü olduğu belirtildi.
ABD Genelkurmay Sözcüsü Scott McIllnay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in ABD'yi ziyaretinin, Türk ve ABD ordusu arasındaki köklü ve yakın ilişkinin bir parçası olduğunu söyledi.
Orgeneral Özel ABD ziyareti kapsamında, Virginia eyaletinde Langley Hava Kuvvetleri Üssü, Florida eyaletinde Key West'teki Deniz Hava Üssü, Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü ile Valparaiso'daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü dahil olmak üzere bazı Amerikan üsleri ve komutanlıklarında temaslarda bulundu. Genelkurmaş Başkanı Necdet Özel, Eglin'deki üste F-35 Joint Strike Fighter (Müşterek Taarruz Uçağı) hakkında brifing aldı.
ABD’nin teröre karşı savaş merkezi olarak bilinen Langley Hava Üssü, Pentagon ve CIA’in ortak yürüttüğü operasyonların kumanda merkezi. 4 bin 100 kişinin görev aldığı üssün, 5 milyar dolarlık bir istihbarat bütçesi var ve dünyanın her yerinde insansız hava araçları buradan uçuruluyor.
PANETTA'YLA GÖRÜŞECEK  
Orgeneral Özel'in yarın Arlington Ulusal Mezarlığı'nda Meçhul Asker Anıtı'nda çelenk koyma törenine katılacağını ifade eden ABD Genelkurmay sözcüsü McIllnay, Orgeneral Özel'in daha sonra ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a geçeceğini belirtti.
Orgeneral Özel Pentagon'da, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dempsey'le öğle yemeği yedikten sonra diğer kuvvet komutanlarıyla biraraya gelecek. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel daha sonra ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'yı ofisinde ziyaret edecek.
DEMPSEY'İN EVİNDE AKŞAM YEMEĞİ
ABD Genelkurmay Sözcüsü McIllnay, Orgeneral Özel'in Perşembe günü son olarak, Orgeneral Dempsey ve eşi Deanie'nin evinde verecekleri akşam yemeğine katılacağını sözlerine ekledi.


Son Güncelleme: 09.05.2012 02:04
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