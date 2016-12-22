Özbekistan

'da yapılan

cumhurbaşkanı

seçimini, kesin olmayan ilk sonuçlara göre Liberal Demokrat Parti adayı

Şavkat Mirziyoyev

yüzde 88,61 oy alarak kazandı.

Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Mirziyoyev, seçmenlerin yüzde 88,61'nin oyunu alarak Özbekistan'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Diğer adaylardan Halkın Demokrat Partisi lideri Hotamjon Ketmonov yüzde 3,73, "Adalat" Sosyal Demokrat Parti lideri Nariman Umarov yüzde 3,46, Milli Şahlanış Demokrat Partisi lideri Sarvar Atamuradov ise yüzde 2,35 oy alabildi.

Özbekistan, ülkeyi 27 yıl yöneten Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un beyin kanaması geçirerek 2 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından yeni cumhurbaşkanını belirlemek için dün sandık başına gitti.

Seçimi 50'ye yakın ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) da bulunduğu kuruluşlardan 600'den fazla uluslararası gözlemci takip etti.

Seçimlerde ayrıca bin 300'e yakın yerli ve yabancı gazeteci görev yaptı.

AA