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Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı

Özbek ve Tacik savunma bakanlıkları tarihinde ilk defa düzenlenen ortak tatbikata 500'den fazla Tacik ve yaklaşık 100 Özbek asker katılıyor

Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı

Özbek ve Tacik savunma bakanlıkları tarihinde ilk defa düzenlenen ortak tatbikata 500'den fazla Tacik ve yaklaşık 100 Özbek asker katılıyor

18 Eylül 2018 Salı 10:07
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Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı

TAŞKENT

 Özbekistan ve Tacikistan savunma bakanlıklarının tarihinde ilk kez düzenlediği ortak tatbikat, Tacikistan'ın Soğd bölgesindeki Çoruhdayron poligonunda başladı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın Özbekistan sınırındaki Soğd bölgesinde bulunan Çoruhdayron poligonunda başlayan ortak askeri tatbikatta terörle mücadelede iş birliği konusu işlenecek. 

İki ülke savunma bakanlıkları tarihinde ilk defa düzenlenen tatbikata 500'den fazla Tacik ve yaklaşık 100 Özbek asker katılıyor. Tatbikatta Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerine ait askeri araç ve teçhizatlar da yer alıyor. 

Terör gruplarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinde ortak hareket etme temasının işleneceği ortak tatbikat,  22 Eylül'de sona erecek. 

Geçen sene iki ülke savunma bakanlıkları arasında askeri ve askeri-teknik ilişkilerin geliştirilmesini ve ortak askeri tatbikatların yapılmasını öngören iş birliği anlaşması imzalanmıştı. 

Özbekistan ile Tacikistan arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ve tartışmalı sınır noktaları nedeniyle uzun yıllardır süren gerginlik, son yıllarda azalmış ve ilişkilerde normalleşme süreci başlamıştı. 

Bunun üzerine iki ülke arasında 25 yıl aradan sonra uçak seferleri yeniden başlatılmış, 10 sınır kapısı yeniden açılmıştı. Son olarak da iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak 30 gün boyunca vizesiz seyahat etmesi uygulaması yürürlüğe girmişti. İki ülke devlet başkanları uzun bir aradan sonra karşılıklı ziyaretler düzenlemiş, taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda ikili anlaşma imzalanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanTacikistanTatbikat
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