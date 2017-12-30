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Özbekistan ile Rusya'dan nükleer anlaşma!

Özbekistan ile Rusya arasında "Barışçıl amaçlar için nükleer enerjisinin kullanımı alanında işbirliği" anlaşması imzalandı.

Özbekistan ile Rusya'dan nükleer anlaşma!

Özbekistan ile Rusya arasında "Barışçıl amaçlar için nükleer enerjisinin kullanımı alanında işbirliği" anlaşması imzalandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 00:36
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Özbekistan ile Rusya'dan nükleer anlaşma!
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketinden (Rosatom) yapılan açıklamaya göre, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Rusya ve Özbekistan hükümetleri arasında "Barışçıl amaçlar için nükleer enerjisinin kullanımı alanında işbirliği" anlaşması imzalandı.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ TEKLİFİ

Görüşmeye ilişkin basına açıklama yapan Likhachev, Özbekistan tarafına yeni nesil nükleer enerji santrali inşa etme konusunda öneride bulunduklarını, bu konuda Rusya'nın önemli bir birikim ve tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Likhachev, nükleer santral inşaatının Özbekistan'ın enerji alanındaki potansiyelini pekiştireceğini, imzalanan anlaşmanın bir çerçeve anlaşması olmakla nükleer enerji alanında işbirliği için yasal altyapıyı oluşturduğunu kaydetti.

Taraflar arasındaki işbirliğinin, ülkede nükleer enerji sektörü için uzman eğitimini de kapsadığını ifade eden Likhachev, bu çerçevede gelecek sene 15 Özbek uzmanı Rusya'da eğitmek istediklerini dile getirdi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma, Özbekistan'daki uranyum yataklarının işletilmesi, ülkede nükleer enerji santralinin inşası da dahil olmak üzere birçok alanda işbirliğini öngörüyor. Anlaşma ayrıca, bilimsel araştırma reaktörlerinin yapımı, nükleer santral için personel ve uzman eğitimi, uranyum atıklarının imha edilmesi ve radyoizotopların bilimsel amaçlar için üretimi ve sanayide kullanımı alanlarındaki işbirliğini de içeriyor. (SuperHaber)

Son Güncelleme: 30.12.2017 00:39
Anahtar Kelimeler:
AnlaşmaEnerjiNükleerRusyaÖzbekistan
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