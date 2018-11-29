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Özbekistan'dan Türk müteahhitlere yatırım çağrısı

Özbekistan İnşaat Malzemeleri Birliği Başkanı Batır Zaripov:  "Türkiye'nin inşaat sektöründeki zengin deneyiminden istifade etmek istiyoruz"

Özbekistan'dan Türk müteahhitlere yatırım çağrısı

Özbekistan İnşaat Malzemeleri Birliği Başkanı Batır Zaripov:  "Türkiye'nin inşaat sektöründeki zengin deneyiminden istifade etmek istiyoruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 10:14
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Özbekistan'dan Türk müteahhitlere yatırım çağrısı

TAŞKENT

Özbekistan İnşaat Malzemeleri Birliği Başkanı Batır Zaripov, Türkiye'nin inşaat sektöründeki zengin deneyiminden istifade etmek istediklerini belirterek, Türk müteahhitlere yatırım çağrısında bulundu. 

Bakanlık statüsünde bulunan ve ülkedeki tüm inşaat malzemeleri üreticilerini birleştiren birliğin Başkanı Zaripov, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zaripov, Özbekistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ardından iki ülke arasındaki ilkilerin üst düzeye çıktığını hatırlatarak, bu çerçevede Türkiye ile inşaat ve inşaat malzemeleri alanlarındaki iş birliğini de geliştirmek istediklerini kaydetti. 

Zaripov, son 2 yılda hükümetin çalışmaları sonucunda Özbekistan'ın yatırım alanında en olumlu koşullar sağlayan ülkeler arasına girdiğini dile getirerek, bu kapsamda alınan karar ve yasaların inşaat sektörünün geliştirilmesi için yeni imkan ve fırsatlar sunduğunu bildirdi. 

Zaripov, Özbekistan'ın coğrafi olarak Orta Asya'nın tam merkezinde olmasının ve tüm bölge ülkeleriyle ortak sınırlarının bulunmasının önemini vurgulayarak, bunun büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğunu belirtti. Ülkede çok sayıda serbest ekonomi bölgelerinin oluşturulduğuna dikkati çeken Zaripov, bu bölgelerde yabancı yatırımcılar için çeşitli imtiyaz ve önceliklerin sağlandığının altını çizdi.

Son olarak inşaat ve inşaat malzemeleri alanlarındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunduklarını anlatan Zaripov, ziyarette inşaat malzemeleri üretici şirketlerle çeşitli anlaşma ve mutabakat sağladıklarını söyledi. Son dönemde Türk iş adamlarının Özbekistan'daki inşaat sektörüne büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Zaripov, inşaat malzemeleri üretimi sektöründe Türk şirketlerinin başarılı faaliyet yaptığını kaydetti.

Türk iş adamlarını inşaat sektörüne yatırım yapmaya çağıran Zarpov, "Türkiye, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi alanlarında büyük bir deneyime sahip. Türkiye'nin inşaat sektöründeki zengin deneyiminden istifade etmek istiyoruz. Türkiye'de inşaat sektöründe kullanılan yenilikçi teknolojiler ve malzemelerin günümüzde Özbekistan'daki inşaat sektöründe de kullanılmasını amaçlıyoruz." dedi. 

Özbekistan'ın yatırım yapmak için zengin kaynaklara, büyük talep ve piyasaya, sağlam hukuki altyapı ve olumlu yatırım koşullarına sahip olduğunu belirten Zaripov, tüm bunların yabancı yatırımcılar için Özbekistan'ı cazip kıldığını ve büyük fırsatlar sağladığını dile getirdi.

Zaripov, Özbekistan'ın çok sayıda mermer ve granit ocaklarına sahip olduğunu anımsatarak, bu sektörde büyük tecrübeye sahip Türk iş adamlarıyla iş birliği yapmak istediklerini vurguladı. İnşaat sektöründe kullanılan polimerlerin üretimi konusunda da Türk iş adamlarıyla iş birliği yapabileceklerini ifade eden Zaripov, ayrıca cam, çimento, boya ve diğer inşaat malzemeleri üretiminde de bu iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanMüteahhit
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