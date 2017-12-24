Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz

Özbekistan'da Türk dizilerine büyük ilgi

Ülkede 5 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlanan Türk dizileri, en çok izlenen programlar arasında bulunuyor.

Özbekistan'da Türk dizilerine büyük ilgi

Ülkede 5 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlanan Türk dizileri, en çok izlenen programlar arasında bulunuyor.

24 Aralık 2017 Pazar 22:33
1 Okunma
Özbekistan'da Türk dizilerine büyük ilgi
banner84

Özbekistan'da 5 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlanan Türk dizileri büyük ilgi görüyor.

Ülkede, 2012 yılında televizyonların "içeriğinin uygunsuz bulunması" gerekçesiyle yayından kaldırdığı Türk dizileri yeniden yayınlanmaya başlandı.

Kanalların en çok izlenen programları arasındaki Türk dizileri, Özbek seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Konuyu AA'ya değerlendiren sinema uzmanı Alişir Haydarov, şu anda Özbek kanallarının en çok izlenen saatlerde Türk dizilerini yayınlayarak daha çok izleyiciyi toplamaya çalıştığını dile getirdi.

Türk dizilerinin Özbeklerce sevilerek izlenmesinin nedenini, olayların gerçekliğinin yanı sıra Özbek kültürüne ve düşünce yapısına yakın olması olarak gösteren Haydarov, dizilerin yayınlanmaya başlamasında iki ülke ilişkilerinin yeniden iyileşmesinin de etki yarattığını kaydetti.

"Dizi saatini heyecanla bekliyorum"

Özbek izleyici Gülnaz Sultanova, Türk dizilerini çok sevdiğini ve merakla izlediğini söyledi.

Dizi izlerken bazen ev işlerini de aksattığını dile getiren Sultanova, en çok sevdiği dizinin de "Muhteşem Yüzyıl Kösem" olduğunu anlattı.

Özbek kanallarında "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Ezo", "İçeride", "Aşk Laftan Anlamaz", "Kara Sevda", "Bir İstanbul Masalı" dizileri yayınlanıyor.

Daha önce, çeşitli Özbek televizyon kanallarında yayınlanan "Asmalı Konak", "Bir İstanbul Masalı", "Zerda", "Kınalı Kar", "Hayat Bağları", "Aliye", "Büyük Yalan", "Kurtlar Vadisi" ülke çapında en çok izlenenler arasında yer almıştı.

AA

Son Güncelleme: 24.12.2017 22:37
Anahtar Kelimeler:
KarasevdaMuhteşemyüzyılDiziTürkiyeÖzbekistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100. yaşı barış zirvesi ile kutlanacak
100. yaşı barış zirvesi ile kutlanacak
İsrail askerleri 'Noel Baba'lı göstericileri engelledi
İsrail askerleri 'Noel Baba'lı göstericileri engelledi
3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı
3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı
6 milyar dolar karşılığında serbest bırakılacak
6 milyar dolar karşılığında serbest bırakılacak
İsrail'de bir Filistinli şehit oldu
İsrail'de bir Filistinli şehit oldu
İsrail'de gözaltındaki 3 Türk...
İsrail'de gözaltındaki 3 Türk...
Filipinler'de büyük felaket
Filipinler'de büyük felaket
Filistin'den Türkiye'ye teşekkür
Filistin'den Türkiye'ye teşekkür
BM onayı verdi: 15-0 oyla kabul edildi
BM onayı verdi: 15-0 oyla kabul edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ