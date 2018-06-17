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Özbekistan'da seçmenler sandık başında

Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek

Özbekistan'da seçmenler sandık başında

Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek

17 Haziran 2018 Pazar 09:55
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Özbekistan'da seçmenler sandık başında

TAŞKENT

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.

Türk vatandaşları, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde sandık başına gitti.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve büyükelçilik mensupları, oyunu kullanmak için gelen seçmenleri kapıda karşıladı. 

Özbekistan'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ya da kimliklerini ibraz ettikten sonra oy verdi.

Büyükelçi Şen, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Özbekistan'da toplam 866 seçmenin bulunduğunu ve bu seçmenlerin Taşkent Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanabileceklerini belirtti.

Seçmenlerin büyükelçilikte 09.00-21.00'e saatlerinde oylarını kullanabileceğini kaydeden Şen, daha sonra oyların bulunduğu zarfların sayılarak diplomatik kargo yoluyla bir kurye eşliğinde ilk uçakla İstanbul'a gönderileceğini ve İstanbul'daki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edileceğini dile getirdi. 

Şen, "Çok sayıda vatandaşın oy vermesi demokrasinin de o kadar güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanSeçimSandıkOy
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