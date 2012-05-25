Oxford'un dahi Türkleri

OXFORD - Oxford Üniversitesi'nde çoğunlukla yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan Türk öğrenciler, üniversitenin en önemli kolejlerinden, Christ Church Koleji'nin tarihi binası önünde Anadolu Ajansı (AA) için biraraya geldi.



Dünyanın yaşayan en eski okulu'' olarak da nitelendirilen Oxford Üniversitesi'ndeki kolejlerde okuyan Türk öğrencilerin çoğu, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmeyi ve ülkeye katkıda bulunmayı planlıyor.

Oxford Üniversitesi'ndeki Türk öğrenci sayısındaki azlığın nedenin olarak da birçoğu, burs imkanlarının kısıtlı olmasına bağlıyor.

Oxford Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapan Ömer Farukhan Güneş, google, yahoo gibi arama motorlarına alternatif olabilecek yeni bir arama motoru üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Oxford Üniversitesi Linacre Koleji Kültürel Antropoloji bölümünde doktora öğrencisi olan Onur Unutulmaz ise aynı zamanda Oxford Üniversitesi Türk Topluluğu'nun Başkanı.

Türk Topluluğunda sadece Türklerin olmadığını belirten Unutulmaz, yönetim kurulunda dört kişinin yabancı olduğunu söyledi. Unutulmaz, topluluğun amacını ''Buradaki Türkleri toplamak, ayrıca Oxford Üniversitesi'ndeki hocalara, öğrencilere ve ziyaretçilere Türk kültürünü, Türkiye'yi tanıtmak'' olarak açıkladı.