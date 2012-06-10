Owen planı ses getirdi

Lord Owen, İngiliz basınında geniş yer bulan ve kendi ifadesiyle "oldukça olumlu karşılanan", "Owen planıyla" ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Owen'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
-"Önerdiğim Avrupa modeli Türkiye'ye, tek para birimli bir Avrupa'dan daha fazla uyuyor. Tek pazarlı Avrupa toplumunun müzakerelerine Türkiye dahil edilmeli"
-"Türkiye'de çok büyük değişiklikler oldu. Başbakan Erdoğan, neredeyse Atatürk kadar büyük değişiklikler yaptı"
-"Avrupa'nın 'yeniden yapılanma' dediğim değişim sürecinde, Türkiye'nin tek pazara girme fırsatı var"
AA