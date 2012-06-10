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Owen planı ses getirdi

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord Owen, ''Tek Pazarlı Avrupa Toplumu'' önerisini AA'ya değerlendirdi.

Owen planı ses getirdi

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord Owen, ''Tek Pazarlı Avrupa Toplumu'' önerisini AA'ya değerlendirdi.

10 Haziran 2012 Pazar 15:24
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Owen planı ses getirdi

LONDRA - Avro krizi nedeniyle AB üyeliğinin sorgulanmaya başlandığı İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı Lord David Owen'ın Avrupa Birliği yerine, Türkiye'nin de arasında bulunduğu toplam 32 ülkelik "tek pazarlı Avrupa toplumu" oluşturma önerisi geniş yankı buldu.

Lord Owen, İngiliz basınında geniş yer bulan ve kendi ifadesiyle "oldukça olumlu karşılanan", "Owen planıyla" ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Owen'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
-"Önerdiğim Avrupa modeli Türkiye'ye, tek para birimli bir  Avrupa'dan daha fazla uyuyor. Tek pazarlı Avrupa toplumunun müzakerelerine Türkiye dahil edilmeli"
-"Türkiye'de çok büyük değişiklikler oldu. Başbakan Erdoğan, neredeyse Atatürk kadar büyük değişiklikler yaptı"
-"Avrupa'nın 'yeniden yapılanma' dediğim değişim sürecinde, Türkiye'nin tek pazara girme fırsatı var"

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 07:25
Anahtar Kelimeler:
Owen
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