Otomotiv devlerinden usulsüzlük itirafı

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Nissan ve Subaru'nun ardından otomotiv devleri Suzuki, Mazda ve Yamaha da araçlarının emisyon ve yakıt etkinliği testlerinin uygun olmayan koşullarda yapıldığı itirafında bulundu.

Her 3 şirketin yetkilileri de Nissan ve Subaru'nun yaptığı gibi testlerde hile veya kayıtlarda tahrifat yapılmadığını, ancak testlerin olması gereken koşullarda yapılmaması nedeniyle sonuçlarda usulsüzlüğün ortaya çıktığını savundu.

Araçların emisyon ve yakıt etkinliği testlerinin Karayolu Ulaşım Aracı Yasası'nda öngörülenden daha düşük hızlarda yapıldığı için daha düşük emisyon ve daha yüksek yakıt etkinliği değerlerinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Suzuki, 2012 Haziran'ından geçen aya kadar üretilen 13 bin aracın bu şekilde test edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı ise 20 otomobil üreticisinden aldığı numune araçlarda yaptığı incelemelerle ilgili raporunu yayımladı. İncelenen otomobiller arasında Mazda'nın ürettiği bin 875 aracın yüzde 4'ünün, Yamaha'ya ait 335 aracın ise yüzde 2'sinin uygun koşullarda test edilmediğinin tespit edildiği bildirdi.

Daha önce Nissan ve ardından Subaru şirketleri, Japonya'daki fabrikalarında üretilen araçların egzoz emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını itiraf etmişti.

Nissan ülkedeki 5 fabrikasında araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verilerde tahrifat yapıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.