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ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

ÖSYM Başkanı Özer'in başkanlığındaki Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında 2017-TUS değerlendirme raporu ele alındı.

ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

ÖSYM Başkanı Özer'in başkanlığındaki Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında 2017-TUS değerlendirme raporu ele alındı.

10 Nisan 2018 Salı 14:17
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ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) değerlendirme raporu ele alındı.

Toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Özer, yaptıkları sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporlarını bu yıldan itibaren yayınlamaya ve kamuoyu ile paylaşmaya başladıklarını anımsattı.

Bu kapsamda, 2018'den itibaren üç değerlendirme raporu yayımladıklarını ifade eden Özer, ilk değerlendirme raporu olan 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'nu şubatta, 2017-DGS Değerlendirme Raporu'nu martta, Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları Değerlendirme Raporu'nu da bu ay kamuoyuna açıkladıklarını belirtti.

ÖSYM olarak 2017-TUS'un değerlendirme raporunun hazırlık aşamasında olduklarını bildiren Özer, raporun ilk halinin düzenlenen toplantıda ele alındığını, sınava yönelik analizler ve iyileştirme yapılabilecek konuların etraflıca tartışıldığını kaydetti. Özer, rapora son şeklinin gelecek haftalarda verileceğini ve raporu bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMTUSProf. Dr. Mahmut Özer
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