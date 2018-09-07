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ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

07 Eylül 2018 Cuma 11:08
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ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Eylül Pazar yapılacak 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar dönemi adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMYDS
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