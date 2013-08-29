ÖSO Suriye rejiminin Halep'le bağlantısını kesti

ŞAM



Suriye'de, Esed güçlerinin ülke genelinde rejim karşıtlarına yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), rejim güçlerinin muhaliflere karşı hava ve karadan ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda Halep'te 14, Şam'ın banliyölerinde 10, Humus'ta 6, Dera kentinde 5, İdlib'de 4, Deyru'z Zor'da 2 ve Lazkiye'de 1 olmak üzere 42 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Ölenler arasında 8 çocuk ile 7 kadının bulunduğunu aktaran SRGC, birçok kentte Suriye ordusu ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında çatışmaların yaşandığını belirtti.



Bu arada, Halep merkezi hapishanesi çevresinde ÖSO birlikleri ile Esed güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade eden Suriye Genel Devrim Konseyi Halep sorumlusu Yasir Ahmet, silahlı muhaliflerin cezaevinin ana kapısına havan topuyla saldırarak hasar verdiğine değindi.



Cezaevinde 4 binden fazla tutuklunun bulunduğunu kaydeden Ahmet, ÖSO birliklerinin Halep'te birçok bölgede önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getirdi.



Silahlı muhaliflerin Halep'in Hanasır beldesinin denetimini tümüyle sağladığını ve Halep'e güneyden gelecek yardım yollarını kestiğini hatırlatan Ahmet, "Muhalifler Halep kentinin güney kesimlerine inerek birçok belde ve köyü ele geçirdi. Halep'teki rejim güçlerine gelecek tüm yardım yolları ÖSO birliklerince kesildi" dedi.



Hanasır beldesinde muhaliflerle Suriye ordusu arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildiren Ahmet, "Ortak muhalif tugayları, Hama ve Humus çevresinde de pek çok köy ve beldenin denetimini ele geçirdi" diye konuştu.



Şam'ın birçok banliyösünün de saldırılara maruz kaldığı ve Kasyon Dağı'ndan kentin farklı bölgelerine açılan topçu ateşi sonucunda çok sayıda yerleşim birimi ile camilerin hasar gördüğü ifade ediliyor.



Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini, araçlarını imha ettiğini ve silahlarına el koyduğunu duyurdu.





AA